!RÁPIDO! A superioridade técnica do Liverpool se fez valer logo de cara, antes dos 10 minutos. Aos cinco, Salah aproveitou a cobrança de escanteio e, de canhota, mandou para o fundo do gol. Aos oito, foi a vez do egípcio virar garçom: o camisa 11 roubou a bola do zagueiro Zimmermann e só tocou para Diogo Jota ampliar.