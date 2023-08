Os jogos de Barcelona e Tottenham serão destaque na tela da ESPN e do Star+ ao longo de toda temporada. As plataformas esportivas da Disney se preparam para uma grande cobertura da Premier League e LaLiga exibindo com exclusividade os 380 jogos de cada competição para o público brasileiro, contando com cobertura in loco dos correspondentes André Linares e Gustavo Hofman na Espanha e de João Castelo Branco e Natalie Gedra na Inglaterra.