Salah abre o jogo sobre futuro no Liverpool: ‘É meu último ano’

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 16:16 • Manchester (ING)

Um dos maiores jogadores da história do Liverpool, Mohamed Salah, pode estar vivendo os últimos capítulos com a camisa do time. Após ser protagonista de mais uma vitória dos Reds na Premier League 24-25, contra o Manchester United, o atacante foi direto acerca de seu futuro: sem conversas para a renovação contratual, ele acredita que está vivendo sua última temporada em Merseyside.

-Como sabem, este é meu último ano no clube… quero aproveitar ao máximo.

Questionado sobre a situação, Salah aprofundou:

-Ainda não me falaram nada com relação a um novo contrato, por isso, assumo que esta é minha última temporada.

-Sobre um novo contrato, acredito que não depende de mim. Ninguém do clube me procurou sobre o assunto - finalizou.

Mohamed Salah é um dos maiores nomes da rica história dos Reds: são 214 gols e 91 assistências em 352 jogos disputados. Além disso, uma cartilha inteira de taças ao lado do treinador Jürgen Klopp, responsável pela contratação do atacante na temporada 2017-18. Comandado pelo egípcio, o Liverpool conquistou oito títulos, incluindo a Champions League e o Mundial de Clubes.

Time do Liverpool comemora gol de Salah, contra o Manchester United. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Na temporada atual, Salah soma três gols e três assistências em três partidas da Premier League. No clássico contra o Manchester United, o atacante deu duas assistências para Luis Díaz e ainda marcou o gol que fechou o placar no Old Trafford.

Apesar disso, o futuro do jogador ainda é incerto: recentemente, Salah recebeu fortes sondagens do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e o mercado do Oriente Médio se coloca como um grande postulante ao destino do atleta.