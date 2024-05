Saiba tudo sobre hat-tricks na história da Champions League

Messi e Cristiano Ronaldo são os grandes nomes da história da Champions League (Foto: OZAN KOSE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 12:00 • Londres (ING) • Atualizada em 31/05/2024 - 14:19

A Champions League será decidida neste final de semana, marcando o encerramento da temporada europeia de clubes. Com Borussia Dortmund e Real Madrid na grande decisão, veja, no Lance!, todas as informações sobre hat-tricks na competição.

Na história da Liga dos Campeões, 102 jogadores marcaram três gols ou mais na mesma partida, com Salah, do Liverpool, marcando o centenário, e João Mário, do Benfica, como o último a realizar o feito.

➡️ Uefa divulga craque e seleção da Europa League 23/24; confira os nomes

1. Confira os jogadores que mais marcaram hat-trick na Champions League:

8 vezes: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

6 vezes: Lewandowski

4 vezes: Benzema

3 vezes: Neymar, Luiz Adriano, Mario Gómez e Inzaghi

Cristiano Ronaldo conquistou quatro Champions League com a camisa do Real Madrid (Foto: AFP)



2. Confira os jogadores que mais marcaram hat-tricks em uma temporada de Champions League?

1º Cristiano Ronaldo (2015/16): 3 vezes

2º Benzema (2021/22), Lewandowski (2021/22), Cristiano Ronaldo (2016/17), Messi (2011/12 e 2016/17), Luiz Adriano (2014/15) e Mario Goméz (2011/12): 2 vezes

Cristiano Ronaldo marcou história com a camisa do Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)



➡️ Clique para ganhar 7 dias grátis e assistir esse jogão na Max!



3. Confira os jogadores que marcaram os hat-tricks mais rápidos da Champions League

6 minutos: Salah (2022/23)

8 minutos: Bafétimbi Gomis (2011/12)

9 minutos: Mike Newell (1995/96)

11 minutos: Sterling (2019/20)

11 minutos: Cristiano Ronaldo 2015/16)

11 minutos: Lewandowski (2021/22)

12 minutos: Lewandowski (2019/20)

12 minutos: Luiz Adriano (2014/15)

Salah é a grande estrela dos Reds (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)



4. Confira os jogadores que marcaram hat-trick na Champions League em 2023/24

Evanilson (Antwerp 1x4 Porto)

João Mário (Benfica 3x3 Inter de Milão)

Revelado pelo Fluminense, Evanilson é destaque do Porto (Foto: Miguel Riopa / AFP)



5. Confira o jogador mais jovem a marcar hat-trick na Champions League

Raúl: 18 anos e 113 dias (Real Madrid 6x1 Ferencvárosi, em 18/10/1995)

Raúl é um dos grandes nomes do Real Madrid (Foto: AFP)



6. Confira o jogador mais velho a marcar hat-trick na Champions League

Benzema: 34 anos e 108 dias (Chelsea 1x3 Real Madrid, em 06/04/2022)

Benzema trocou o Real Madrid pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)



7. Confira o jogador que marcou hat-trick na sua estreia na Champions League

1992/93: Van Basten

1997/98: Asprilla

2002/03: Yakubu Aiyegbeni

2004/05: Rooney

2004/05: Vincenzo Iaquinta

2009/10: Grafite

2014/15: Yacine Brahimi

2019/20: Haaland

2019/20: Mislav Oršić

2021/22: Sébastien Haller

Van Basten defendeu o Milan entre 1987 e 1995 (TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)



8. Confira os jogadores que marcaram hat-tricks por clubes diferentes na Champions League

1. Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern de Munique (4) e Barcelona)

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid (7) e Juventus)

3. Inzaghi (Juventus (2) e Milan)

4. Marco Simone (Milan e Mónaco)

5. Roy Makaay (Deportivo e Bayern de Munique)

6. Van Nistelrooy (PSV Eindhoven e Manchester United)

7. Shevchenko (Dínamo Kiev e Milan)

8. Didier Drogba (Marselha e Chelsea)

9. Michael Owen (Liverpool e Manchester United)

10. Samuel Eto'o (Barcelona e Inter de Milão)

11. Neymar (Barcelona e PSG (2))

12. Giroud (Arsenal e Chelsea)

13. Haaland (Salzburg e Manchester City)

Lewandowsku marcou quatro hat-tricks com os bávaros (Foto: Divulgação/Bayern de Munique)



9. Confira os jogadores que mais marcaram gols em uma partida de Champions League

5 gols: Messi (2011/12), Luiz Adriano (2014/15) e Haaland (2022/23)

Messi é o maior jogador da história do Barcelona (Foto: Pau Barrena/ AFP)



10. Confira os clubes que mais tiveram jogadores marcando hat-tricks na história da Champions League

14 vezes: Real Madrid e Barcelona

11 vezes: Bayern de Munique

7 vezes: Manchester City e Manchester United

6 vezes: Arsenal, Juventus, Liverpool e PSG

5 vezes: Milan

Real Madrid é o maior vencedor da Champions League (Paul ELLIS / AFP)

FUT INTERNACIONAL