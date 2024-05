Uefa divulga craque e seleção da Europa League 23/24; confira os nomes

Florian Wirtz foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 18:49 • Redação do Lance!

A seleção da temporada na Europa League 23/24 foi oficialmente divulgada nas redes sociais da competição. Com nomes importantes nas campanhas que chegaram às fases finais do torneio, o onze ideal do torneio conta com jovens que despontaram para o futebol europeu nesta temporada. Veja:

Saiba mais sobre a campanha dos escolhidos:

MILE SVILAR - ROMA

Goleiro com mais jogos sem sofrer gols nesta edição da Europa League (5).

JONATHAN TAH - LEVERKUSEN

Pilar defensivo do time de Xabi Alonso. Quando esteve em campo, o Leverkusen passou quatro jogos sem sofrer gol.

GIANLUCA MANCINI - ROMA

General da equipe de Daniele de Rossi. dEstaque da equipe em cortes e desaremes por jogo.

BERAT DJIMISITI - ATALANTA

Campeão e sexto jogadior com mais cortes por jogo na Europa League (3.8 ao jogo)

JEREMIE FRIMPONG - BAYER LEVERKUSEN

Holandês marcou três gols na campanha do Bayer Leverkusen, que bateu na trave na decisão.

TEUN KOOPMEINERS - ATALANTA

Meia se destacou pela regularidade e os passes precisos na campanha do time campeão do torneio.

GRANIT XHAKA - BAYER LEVERKUSEN

Líder de um ano histórico do Bayer Leverkusen, manteve as altas performances na competição continental.

MATTEO RUGGERI - ATALANTA

Campeão e uma das grandes revelações do torneio.

FLORIAN WIRTZ - BAYER LEVERKUSEN

Viveu temporada mágica com o Bayer Leverkusen. Com oito participações em gols na competição, Wirtz foi eleito o melhor jogador jovem da Europa League

P.E AUBAMEYANG - O. MARSEILLE

Artilheiro e eleito craque da competição, Aubameyang demonstrou que ainda tem muita lenha para queimar no futebol europeu. Pela Europa League, foram 11 gols ao todo.

ADEMOLA LOOKMAN - ATALANTA

Herói do título da equipe de Bérgamo. Lookman já tinha ótimos números antes da final, porém, com o hat-trick na decisão, marcou seu nome na história do futebol europeu.

