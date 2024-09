Saiba quem são os brasileiros para ficar de olho na nova edição da Champions League

Savinho, Vini Jr e Lucas Beraldo são alguns dos brasileiros que merecem atenção na Champions League (Foto: Reprodução / Instagram Manchester City; Ina Fassbender / AFP; Arquivo pessoal / Lucas Beraldo)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 06:45 • Nyon (SUI)

A fase de liga da Uefa Champions League da temporada 2024-2025 terá início nesta terça-feira (17) com seis jogos. Entre os destaques da competição, além dos clássicos da primeira rodada, estão os jogadores brasileiros espalhados pelos 36 clubes do torneio.

De jovens como Savinho (Manchester City) a jogadores consagrados como Vini Jr (Real Madrid), separamos uma lista com sete brasileiros que valem a atenção ao longo da competição por diferentes motivos. Confira a seguir!

Bruno Duarte (Estrela Vermelha) - atacante, 28 anos

Embora não seja conhecido do torcedor brasileiro, Bruno Duarte atuou nas categorias de base de Palmeiras, São Paulo e Portuguesa, clube pelo qual se profissionalizou. No exterior, rodou por equipes de Ucrânia (FC Lviv), Portugal (Vitória de Guimarães e Farense) e Arábia Saudita (Damac) antes de chegar ao Estrela Vermelha, em julho deste ano.



Pelo time sérvio, ostenta a marca positiva de cinco gols anotados em sete jogos disputados. Mais do que isso: o centroavante balançou as redes no duelo que colocou a sua equipe na fase de liga da Champions League (virada sobre o Bodo/Glimt, da Noruega, no agregado dos playoffs). Vai enfrentar clubes grandes como Benfica, Barcelona, Inter de Milão e Milan na primeira fase do torneio.

Bruno Duarte marcou um dos gols que garantiu o Estrela Vermelha na fase classificatória da Champions League (Foto: Divulgação / Estrela Vermelha)

Douglas Luiz (Juventus) - volante, 26 anos

Depois de ajudar o Aston Villa a se classificar para a Champions League na última edição do Campeonato Inglês, Douglas Luiz foi contratado pela Juventus com a missão de comandar o meio-campo do técnico Thiago Motta (outro brasileiro que vale observar de perto na competição).



Em quatro jogos na temporada, o clube italiano acumula duas vitórias e dois empates, e ocupa atualmente a quarta posição do campeonato italiano. Vale lembrar que a Juventus ganhou apenas uma Copa da Itália nas últimas três temporadas. Assim, uma campanha finalista de Champions League pode ser encarada como uma surpresa - embora não seja impossível.

Douglas Luiz foi contratado para comandar o meio-campo do técnico Thiago Motta na Juventus (Foto: Reprodução / Instagram Douglas Luiz)

Éderson (Atalanta) - volante, 25 anos

O jogador com passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza foi um dos destaques da Atalanta na conquista da Uefa Europa League da última temporada, diante do Bayer Leverkusen (Alemanha). Com atuações consistentes, o jogador chegou a ser observado pelo Atlético de Madrid, que busca reforçar seu meio-campo há algumas temporadas.



Está em mais uma equipe que, embora não esteja entre as favoritas, pode surpreender ao longo da competição e chegar em fases mais avançadas.

Éderson (número 13) foi observado pelo Atlético de Madrid graças ao seu desempenho pela Atalanta (Foto: SYLVAIN THOMAS / AFP)

Lucas Beraldo (PSG) - zagueiro, 20 anos

O zagueiro desembarcou em Paris em janeiro de 2024 e participou de todo o mata-mata da última edição da Champions League, da qual o PSG foi semifinalista. Seja como lateral-esquerdo ou como zagueiro, sua posição de origem, Beraldo foi crescendo na competição com o passar dos jogos, o que pode dar uma certa vantagem para o brasileiro na atual edição do torneio.

Vale lembrar que este ano o time francês não conta com grandes astros em seu elenco, como em temporadas passadas, quando formou um ataque com Messi, Neymar e Mbappé. Logo, é mais uma equipe pouco cotada para o título, mas que pode surpreender - e vai precisar de uma defesa sólida para isso.

➡️ ENTREVISTA EXCLUSIVA: Beraldo revela influência de brasileiro em início elogiado no PSG

Beraldo vai disputar a sua segunda Champions League na carreira (Foto: Arquivo pessoal / Lucas Beraldo)

Rodrygo (Real Madrid) - atacante, 23 anos

Com apenas 23 anos, é bicampeão da maior competição de clubes do mundo. Mais do que isso: foi fundamental em ambas as conquistas pelo Real Madrid, especialmente na temporada 2021-2022, quando marcou os dois gols decisivos que eliminaram o Manchester City da competição nas semifinais.

E mesmo com um currículo desses, viu seu espaço diminuir (ao menos na mídia espanhola) graças à chegada de Mbappé ao clube espanhol. O "Rayo" também foi excluído da lista de melhores jogadores do mundo da revista "France Football", uma escolha amplamente contestada. Com qualidade de sobra e querendo se provar, Rodrygo pode fazer, nesta temporada, a melhor Champions de sua carreira.

Rodrygo já conquistou a Champions duas vezes, com participação decisiva em ambas as ocasiões (Foto: divulgação)

Savinho (Manchester City) - atacante, 20 anos

Foi um dos craques da histórica campanha do Girona no último Campeonato Espanhol - que resultou em classificação para a Liga dos Campeões. Como se isso não bastasse, Savinho chegou ao City, seu atual clube, arrancando suspiros de seu novo "chefe", Pep Guardiola. O espanhol afirmou: "o um contra um dele é devastador". Promete ser um dos melhores dribladores da competição.

Savinho chegou ao Manchester City arrancando suspiros do técnico Pep Guardiola (Foto: Divulgação / Manchester City)

Vini Jr (Real Madrid) - atacante, 24 anos

Como o atacante brasileiro vai dividir o protagonismo com Mbappé no Real Madrid, ainda não sabemos. A única certeza é que, se o Real Madrid quiser vencer a Europa mais uma vez, precisará de um Vinícius Júnior endiabrado. Atuando no clube com mais títulos e ao lado do técnico que mais venceu a competição, tem grandes chances de faturar a sua terceira taça de Champions League na carreira.

Vale lembrar que o craque é o único brasileiro presente na lista de indicados à Bola de Ouro - e um dos favoritos à conquista. Precisa de mais argumentos?