Com gol de brasileiro, Estrela Vermelha vira duelo e se classifica nos playoffs da Champions League

Bruno Duarte marcou o gol que empatou o duelo entre Estrela Vermelha e Bodo/Glimt pela Champions League (Foto: Divulgação / Estrela Vermelha)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 18:14 • Belgrado (SER)

O Estrela Vermelha, da Sérvia, está classificado para a fase de liga da Uefa Champions League 2024-2025, após vencer o Bodo/Glimt, da Noruega, por 2 a 0 (3 a 2 no agregado). Um dos gols do jogo foi marcado pelo atacante brasileiro Matheus Duarte.

Outro jogo de destaque na rodada dos playoffs da Champions League foi o confronto entre Slavia Praga e Lille, com vitória dos tchecos, mas classificação dos franceses no placar agregado. Veja a seguir como foram os últimos jogos dos playoffs da Champions League, além de todos os clubes garantidos na fase classificatória da competição.

Qarabag (Azerbaijão) 0x2 Dinamo Zagreb (Croácia)

O time croata entrou em campo com uma larga vantagem construída na partida de ida (vitória por 3 a 0) e fez valer o seu favoritismo também no segundo jogo da eliminatória. Os gols do jogo foram marcados por Marco Pjaka, aos 32 do primeiro tempo, e pelo brasileiro Matheus Silva, contra, aos 8 da segunda etapa. No agregado, goleada por 5 a 0 para o Dinamo Zagreb.

Jogadores do Dinamo Zagreb comemoram a classificação para a fase de liga da Champions League (Foto: Divulgação / Dinamo Zagreb)

Estrela Vermelha (Sérvia) 2x0 Bodo/Glimt (Noruega)

A equipe sérvia fez valer a sua superioridade em campo, com 18 finalizações (apenas quatro no alvo), apesar da menor posse de bola (41%) O brasileiro Bruno Duarte abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, de pênalti, para empatar o duelo no agregado. O gol da classificação saiu aos 14 da segunda etapa, com Spajic.

Slovan Bratislava (Eslováquia) 3x2 Midtjylland (Dinamarca)

O jogo mais imprevisível dos playoffs, não apenas pelo empate por 1 a 1 no duelo de ida, mas também pelo desenrolar do jogo de volta.

Os donos da casa saíram na frente aos 33 minutos de jogo com Marko Tolic. Ainda na primeira etapa, Simsir empatou para o clube dinamarquês, resultado que levava a partida para a prorrogação. A virada do Midtjylland aconteceu no início do segundo tempo, aos cinco minutos, com Franculino Djú.

Os eslovacos, no entanto, não desistiram do jogo e passaram a pressionar o adversário em busca da vaga na fase de liga da Champions. O resultado da pressão veio na reta final do jogo: aos 37 do segundo tempo, Tolic igualou o placar novamente e, aos 41 minutos, Barseghyan marcou o terceiro gol (da classificação) do Slovan Bratislava.

Slavia Praga (Tchéquia) 2x1 Lille (França)

Apesar da vitória, os tchecos não avançam na competição. Isso porque, no placar agregado, os franceses levaram a melhor por 3 a 2. Logo aos cinco minutos de jogo, Zafeiris abriu o placar para o Slavia Praga. Zhegrova, aos 32 minutos do segundo tempo. Na reta final do jogo, Schranz marcou o segundo gol dos donos da casa, mas não foi o suficiente para virar a eliminatória.

Duelo entre Spatra Praga e Lille, pelos playoffs da Champions League (Foto: Divulgação / Lille)

Confira todos os classificados para a "fase de liga" da Champions League 2024-2025

Ao todo, 36 equipes disputarão a fase classificatória. Os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final. Os times classificados entre a 9ª e a 24ª colocações disputam a fase de 16 avos de final, ou seja, uma preliminar às oitavas, na qual os vencedores dos confrontos enfrentam os oito primeiros classificados da fase de liga.

⚽ Espanha: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Girona

⚽ Inglaterra: Manchester City, Liverpool, Arsenal e Aston Villa

⚽ Alemanha: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Stuttgart

⚽ França: PSG, Monaco, Brest e Lille

⚽ Itália: Inter de Milão, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna

⚽ Portugal: Benfica e Sporting

⚽ Bélgica: Club Brugge

⚽ Ucrânia: Shakhtar Donetsk

⚽ Holanda: Feyenoord e PSV

⚽ Escócia: Celtic

⚽ Áustria: Sturm Graz e Red Bull Salzburg

⚽ Suíça: Young Boys

⚽ Tchéquia: Sparta Praga

⚽ Croácia: Dinamo Zagreb

⚽ Eslováquia: Slovan Bratislava

⚽ Sérvia: Estrela Vermelha

O sorteio dos confrontos da fase classificatória da Champions League acontecem nesta quinta-feira (28), às 13h (hora de Brasília).