Saiba quais clubes foram indicados ao prêmio de melhor do ano

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:21 • Rio de Janeiro (RJ)

A UEFA e a France Football divulgaram, nesta quarta-feira (4), os candidatos ao prêmio de melhor clube do ano. Entre as opções, estão clubes consolidados e surpresas. Confira a lista!

Melhor clube da temporada 23-24: lista de candidatos

Borussia Dortmund (Alemanha)

Girona (Espanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Borussia Dortmund

Com o segundo lugar na Champions League, o Borussia Dortmund voltou ao cenário internacional. Com uma torcida apaixonada, o clube é uma opção sóbria para o prêmio.

Bayer Leverkusen

Após uma temporada histórica, o Bayer Leverkusen terminou a Bundesliga com um título invicto. Na Europa League, porém, a taça não veio. Mesmo assim, o brilho não se apagou e a equipe ficará marcada na história.

Manchester City

Em mais uma temporada gigante, o City seguiu com seu desempenho arrasador no futebol inglês. Sob o comando de Pep Guardiola, os Citizens brilharam no ano, mesmo sem o título da Champions.

Real Madrid

Maior clube do mundo, o Real Madrid fez o que está acostumado nesta temporada: empilhou taças. Com a Champions no bolso, o time é o favorito a vencer o troféu.

Girona

Grande surpresa, o Girona carimbou, pela primeira vez, seu passaporte para disputar a Champions League. Entre os candidatos, é, sem dúvida, o mais carismático.