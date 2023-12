YAN COUTO - GIRONA

O lateral-direito do Girona, que chegou a receber uma oportunidade com Fernando Diniz na Seleção Brasileira, voltou a ser decisivo para a equipe catalã no Campeonato Espanhol. Yan iniciou o jogo contra o Valencia no banco e viu de lá o tento de Hugo Duro, que abriu o placar no Montilivi. Ao entrar em campo, foi crucial, dando duas assistências para o doblete de Cristhian Stuani (uruguaio que também saiu da reserva), com os dois gols saindo já depois dos 35 minutos da segunda etapa. A virada recolocou os Blanquivermells na liderança da liga momentaneamente, até a vitória do Real sobre o Granada.