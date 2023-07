As partidas começarão a serem disputadas no dia 23 de julho, contra o Milan. Depois, no dia 26, o Real Madrid encara o Manchester United. No dia 29, acontecerá o El Clásico contra o Barcelona. A pré-temporada se encerra em dois de agosto, no duelo contra a Juventus. A estreia na temporada está marcada para o dia 12 de agosto, contra o Athletic de Bilbao.