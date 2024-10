Sabia dessa? Klopp foi rejeitado por gigante alemão antes do sucesso

Klopp marcou época no comando do Liverpool (Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! e Helena Calil • Publicada em 11/10/2024 - 04:55 • Redação do Lance!

Jürgen Klopp é sinônimo de sucesso do futebol europeu. Após marcar época no Borussia Dortmund e “zerar” a Inglaterra com o Liverpool, o alemão se colocou no panteão de treinadores no Velho Continente. Antes de toda a glória, entretanto, o comandante viveu uma rejeição no mínimo atípica.

Em 2008, Klopp fazia ótima campanha pelo Mainz 05, na segunda divisão alemã. Procurado pelo campeão continental Hamburgo, o técnico foi rejeitado após um período curioso de espionagem.

Helena Calil, produtora de conteúdo do CriaLab, hub de creators do Lance!, explica essa história. Confira!

Klopp foi rejeitado por gigante alemão

Jürgen Klopp deixou o Liverpool ao final da última temporada (Foto: Paul ELLIS / AFP)

