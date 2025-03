O brasileiro Antony, transferiu-se do Manchester United para o Real Betis na última janela de transferências. Segundo o técnico dos Red Devils, Ruben Amorim, a mudança de ares foi significativa para a melhora de desempenho do atacante.

- Quando jogamos contra qualquer time aqui, a fisicalidade está lá. Muitas vezes você não precisa criar muito, apenas uma bola longa, uma segunda jogada e pronto. Se você não tiver o físico necessário, vai lhe custar muito. Antony está muito melhor agora na Espanha. São muitos fatores, mas garanto que é o aspecto físico - declarou Amorim, em entrevista para a TNT Sports da Inglaterra.

No Manchester United, Antony chegou em alta após sucesso no Ajax, com um investimento de 95 milhões de euros. No entanto, seu desempenho não atendeu às expectativas, marcando apenas 12 gols e fazendo cinco assistências em 96 partidas. Por sua vez, em pouco tempo no Real Betis, Antony já marcou cinco gols e fez duas assistências em apenas sete jogos.

O Manchester United tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. Na atual temporada, o clube já foi eliminado na FA Cup pelo Fulham e ocupa a 14ª posição na Premier League, a 13 pontos do quinto lugar. A Europa League permanece como o único objetivo tangível.

