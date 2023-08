Na última temporada, José Mourinho levou a equipe ao vice-campeonato da Europa League, perdendo para o Sevilla nos pênaltis e com polêmicas de arbitragem. Após o duelo, o treinador exigiu à diretoria novas contratações e foi atendido. Além de Paredes e Renato, o clube também acertou com o meia Houssem Aouar, do Lyon, e com o zagueiro Evan Ndicka, do Eintracht Frankfurt. O lateral Rasmus Kristensen também chega à capital italiana por empréstimo junto ao Leeds.