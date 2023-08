- Eu acho no mínimo revoltante essa perseguição que o Ministério Público e outros órgãos do tipo fazem ao Vasco. Nós tivemos o incidente no jogo contra o Goiás, que em protesto alguns objetos foram jogados ao campo. Justamente, nós tivemos a punição de 4 jogos de portões fechados e digo, justamente, pois antes tivemos o caso do Santos na Vila Belmiro e do Sport Recife, que inclusive teve invasão de campo. Todos tiveram os mesmos números de jogos sem torcida, mas só o Vasco teve o estádio interditado - disse Bruno.