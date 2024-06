Real Madrid está aberto a vender jogador multicampeão pelo clube, afirma jornal

Mendy foi campeão da Champions League duas vezes pelo Real Madrid. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 15:08 • Madri (ESP)

A diretoria do Real Madrid está disposta a se desfazer de um ativo valioso na próxima temporada. Multicampeão pelo clube merengue, o lateral Ferland Mendy pode não prosseguir no Real Madrid a partir da janela que vem. Segundo apuração do jornal Relevo, da Espanha, os Blancos estão abertos para uma venda do jogador, que tem contrato até 2025.

Se receber uma boa oferta, o Real Madrid deve fechar negócio. A avaliação interna é que Mendy, aos 29 anos, já viveu seus melhores anos na carreira, apesar de ter sido muito importante na última temporada. O prognóstico é bem semelhante a um caso recente no clube: Raphael Varane, que foi vendido para o Manchester United por 40 milhões de euros em 2021. A situação do zagueiro, entretanto, se difere pelo fato dele próprio ter pedido para ser negociado.

A grande questão no caso é a fragilidade física do lateral. A diretoria do Real Madrid não o considera confiável nesse aspecto, e apesar de ter sido regular em 2023/24, é bom lembrar que a carreira do francês foi marcada por recorrentes lesões: desde 2020/21, ele perdeu 54 jogos por conta de situações médicas.

Ferland Mendy foi campeão da 15ª Champions League da história do Real Madrid. (Foto: Divulgação)

Os Merengues acreditam que o grande ano realizado pelo defensor aumentou o valor de mercado após muitos anos de desconfiança, e por isso, a venda é altamente considerada. No passado, Mendy recebeu contatos para atuar no futebol da Arábia Saudita, mas as conversas não evoluíram.

A decisão da alta cúpula de Madrid, no entanto, vai contra o pedido de Carlo Ancelotti, treinador do clube: o italiano é entusiasta da disposição defensiva do jogador e gostaria de mantê-lo no elenco. Apesar disso, Carlo tem consciência da mudança de planos da diretoria e não vai se opor publicamente.

Outro fator importante é a possível chegada de Alphonso Davies ao clube: o Real Madrid continua confiante para chegar a um acerto com o ala do Bayern de Munique. Porém, algumas fontes na imprensa alemã afirmam que, atualmente, as chances do canadense permanecer no clube bávaro aumentaram em relação aos meses passados.

