Alisson reclama de novo formato da Champions League: ‘Ninguém pergunta aos jogadores’

Goleiro do Liverpool, Alisson concedeu entrevista coletiva antes do jogo de estreia da Champions, contra o Milan (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 09:45 • Liverpool (ING)

Goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira, Alisson reclamou do acréscimo de jogos na temporada e criticou o novo formato da Champions League. Na véspera do jogo contra o Milan, pela estreia da competição europeia, o arqueiro concedeu entrevista coletiva, na última segunda-feira (16), e pediu para que os atletas sejam ouvidos sobre o tópico.

➡️ Nova Champions League terá calendário repleto de ‘clássicos’ na primeira fase; confira lista

➡️ Saiba quem são os brasileiros para ficar de olho na nova edição da Champions League

➡️ Abertura da Champions League marca reedição de finais históricas entre Milan e Liverpool

- Às vezes ninguém pergunta aos jogadores o que eles acham sobre acrescentar jogos. Talvez nossa opinião não conte, mas todos sabem o que pensamos sobre ter mais jogos. - disse Alisson, em entrevista coletiva às vésperas do jogo contra o Milan.

Com a mudança da Champions League, a nova fórmula promete ampliar a competitividade e o valor de mercado da competição por meio da maior promoção de partidas de peso desde o início do torneio.

Cada equipe jogará oito vezes na fase de liga, sendo todas contra times diferentes, e não há mais grupos, apenas uma classificação geral. Portanto, o Liverpool pode fazer mais de 60 jogos nesta temporada, depois de ter disputado 58 na temporada passada. Somando clube e Seleção, Alisson fez mais de 40 jogos em 2023/2024.

Troféu da Champions League (Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Entendemos que existe o lado da mídia e da televisão, o lado da Uefa, da Fifa, da Premier League e outras competições nacionais. Sabemos que as pessoas querem mais jogos, mas o mais razoável seria que todas as partes que mencionei e os responsáveis pelo calendário se sentassem juntos e ouvissem todas as partes, inclusive os jogadores. - completou o goleiro.

🏆 Principais mudanças da 'Nova Champions League'

1️⃣ Formato com 36 participantes

2️⃣ Adoção da fase liga, com cada equipe disputando oito jogos

3️⃣ Ao final, os oito primeiros classificados se garantem no mata-mata

4️⃣ Os times entre a 9ª e a 24ª colocação disputam playoffs pelas vagas restantes no mata-mata

5️⃣ A partir do 25º colocado, os times estão eliminados