Rodri, do City, destaca importância do Real Madrid na Champions League, em reedição do duelo: ‘Não nos concentramos’

Rodri, em entrevista coletiva às vésperas do duelo com Real Madrid (Arte/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 15:58 • Madrid (ESP)

A Champions League vai entrar em cena nesta terça-feira (9), pela primeira partida da ida das quartas de final, com um dos principais confrontos da temporada, entre Real Madrid e Manchester City, reeditando o duelo da semifinal de 2022/23, vencida pelos ingleses.

Atual campeão da competição, o time de Pep Guardiola encara o poderoso espanhol no emblemático Santiago Bernabéu, em Madri, temidos por muitos jogadores. Em entrevista coletiva às vésperas do duelo, Rodri falou sobre a disputa entre as equipes e como o duelo do ano passado pode influenciar nos dias atuais.

Com R$50 no Lance! Betting, você fatura mais de R$210 se Rodrygo fizer pelo menos um gol sobre o City

- É claro que temos a experiência do ano passado, mas não nos concentramos muito nisso. Sabemos que vamos enfrentar um Real Madrid diferente. Cada temporada é diferente. Viemos aqui em uma das melhores formas da temporada. Já nos conhecemos muito bem desde os últimos anos. Vai ser um jogo muito difícil amanhã - disse.

- Não podemos nos confundir e dar o nosso melhor porque eles são sempre favoritos nesta competição e muito mais aqui (Madri). Nós os conhecemos bem e sabemos como temos que lutar contra eles e jogar contra eles - destacou.

Vini neles! Aposte R$100 no Lance! Betting e ganhe mais de R$300 se Vinicius Jr. balançar as redes do City

Entre as principais novidades do time do Real Madrid nesta temporada, Bellingham é o de maior destaque. Após trocar o Borussia Dortmund pelos merengues, o craque inglês foi citado por Rodri, que pregou atenção com o meio-campista, rasgando elogios.

- Já conhecemos Jude desde que conhecemos o Borussia Dotmund. Já sabemos que tipo de jogador ele é. Ele é tão poderoso, com força, e aquela capacidade de chegar na segunda linha. Nós já sabemos. Não gosto de focar em um jogador. Eles têm um potencial enorme em todo o campo - concluiu.

O cometa! Aposte R$100 e ganhe mais de R$220 no Lance! Betting se Haaland marcar 1 gol sobre o Real Madrid

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (9), a partir das 16h (de Brasília), pela primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

FUT INTERNACIONAL