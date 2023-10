Emprestado ao Fortaleza até o final do ano, Yago Pikachu é o jogador do Leão com mais participações em gols na Sul-Americana 2023. Com três tentos e três assistências, o ala foi fundamental durante toda a competição e marcou no confronto de volta diante do Corinthians, disputado no Castelão, que garantiu a classificação à final do torneio.