Relacionamento ‘irreparável’ entre Sancho e Ten Hag pode impedir volta do jogador ao United, segundo jornalista

(Foto: LEON KUEGELER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 15:45 • Manchester (ING)

A passagem de Jadon Sancho no Manchester United parecia ter se encerrado quando o jogador voltou ao Borussia Dortmund, por empréstimo em janeiro, depois de não ter conseguido conciliar suas diferenças com Erik ten Hag. O inglês deixou claro que seu futuro depende do treinador holandês não estar mais no comando, segundo jornalista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo informações do jornalista inglês Peter Hall, o novo diretor técnico do Manchester United, Jason Wilcox, parece estar aberto a dar outra chance a Sancho no clube, fontes próximas ao atleta de 24 anos insistem que ele estaria aberto para “começar de novo”. Acredita-se que a saída do comandante dos Red Devils é a única maneira de um retorno do meia-atacante do Dortmund a Old Trafford ser viável.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Sancho não foi escalado pelo técnico desde que recorreu às redes sociais para rebater as alegações de seu técnico, que não permitiu a entrada do jogador na derrota do United em setembro, para o Arsenal, devido à falta de aplicação nos treinos. Desde então, o relacionamento entre ambos se tornou 'irreparável'.

Sancho e Erik ten Hag em fevereiro de 2023 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

➡️ Aposte R$100 e ganhe R$278 no Lance! Betting para gol de Griezmann a qualquer momento sobre o Borussia

A primeira opção do clube de Manchester até o momento é vender o jogador em definitivo ao clube alemão, contudo, a continuação do mau desempenho do time, que ocupa a sétima colocação do Campeonato Inglês, com 50 pontos, até ao final da temporada poderá forçá-lo a fazer com que o trabalho de Ten Hag chegue a um fim.

Um jogador que escapou de ser afastado pelo técnico do United é Alejandro Garnacho, depois de curtir uma publicação de um torcedor dos Red Devils nas redes sociais, criticando a decisão do técnico de substituí-lo no fim de semana.