Há alguns anos nos Emirados Árabes, o artilheiro brasileiro Diogo Acosta vive grande fase no seu início de caminhada no Al Dhafra, equipe que disputa a First League Division. O jogador possui mais de 100 gols marcados no futebol do país e tem nove participações em tentos do Al Dhafra em apenas sete jogos, sendo cinco gols marcados e quatro assistências. Em bate-papo, o jogador celebrou o bom momento: