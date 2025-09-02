Craque do Barcelona relembra rejeição no Real Madrid e ironiza: ‘Não tinha nível’

Craque do Barcelona, Pedri relembrou uma rejeição em um teste realizado para vestir a camisa na base do Real Madrid. Em entrevista à "Onda Cero", o meia espanhol ironizou a chance desperdiçada na equipe merengue e exaltou o clube catalão.

- Estávamos esperando para ver se o Barça viria até o último momento. Já disse como foi esse teste. Não me lembro do nome, mas uma pessoa me disse que eu não tinha nível (para jogar no Real Madrid). Era o trabalho dele.

Com 15 anos, Pedri se destacava com a camisa do Juventud Laguna e foi convocado por olheiros do Real Madrid para realizar um teste em Valdebebas. Em fevereiro de 2018, o atleta viajou à capital espanhola, mas o processo não saiu da melhor forma possível.

Com a rejeição do Real Madrid, Pedri acertou sua ida para o Las Palmas em junho de 2018, onde atuou em duas temporadas. Em junho de 2020, o atleta foi contratado em definitivo pelo Barcelona, que é o clube de coração do meia e de sua família.

Meia do Barcelona "agradeceu" recusa do Real Madrid

Em 2022, Pedri havia dado entrevista à uma rádio espanhola em que agradeceu a recusa do Real Madrid por abrir a possibilidade de defender o Barcelona. O jogador nunca escondeu o desejo de vestir a camisa do clube catalão.

- Fui fazer um teste para o Real Madrid, mas me disseram que eu não estava à altura. Sou grato a todos que me disseram que eu não era bom o suficiente. Agora estou no time que sempre amei. Vestir a camisa do Real Madrid foi estranho; sempre usei a camisa do Barça.

Sendo um dos destaques do Barcelona e sem pensar no Real Madrid, Pedri é considerado um dos melhores meio-campistas do mundo. As grandes atuações fizeram com que o jovem fosse convocado para a seleção espanhola.

