Já o Borussia Dortmund avançou na Copa da Alemanha com vitória por 1 a 0 diante do Hoffenheim - com gol marcado por Marco Reus. Na última rodada do Campeonato Alemão, a equipe do técnico Edin Terzić empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt, fora de casa.