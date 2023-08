O Real Madrid entrou em campo na tarde desta sexta-feira (25), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, e, mesmo com dificuldades, venceu o Celta de Vigo por 1 a 0, com gol do artilheiro Bellingham. Antes do inglês garantir a vitória, Rodrygo desperdiçou uma cobrança de pênalti, no segundo tempo. No início da partida, Vinícius Júnior foi substituído com dores na coxa.