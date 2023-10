Contrariando as previsões iniciais, o Dhank iniciou melhor e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, mas o Al-Nassr voltou para o segundo empenhado em virar a partida. Com apenas sete minutos, o brasileiro Anderson Talisca marcou de falta, no canto direito do goleiro. Aos 11', foi a vez de Cristiano Ronaldo, novamente com bola parada, acertando o ângulo esquerdo.



+ Haaland encerra seca de gols e Manchester City vence Brighton na Premier League