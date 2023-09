O QUE VEM POR AÍ?

O Real Madrid lidera o campeonato com dois pontos a mais que Atlético de Madrid e Barcelona, além do Girona. A equipe de Carlo Ancelotti está determinada a manter sua posição no topo da tabela e defender a liderança jogando em seu território. Os torcedores merengues esperam uma atuação de alto nível de sua equipe, que estará praticamente com força máxima. A única ausência notável será a de Vinícius Júnior, que sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.