O Real Madrid está pronto para buscar mais uma vez o improvável. Nesta quarta-feira (16), os Blancos entram em campo para tentar reverter o 3 a 0 aplicado pelo Arsenal na ida das quartas de final da Champions. Além de todo o histórico na competição, a equipe da capital espanhola também se prende ao bom retrospecto com o árbitro escalado.

O jogo desta quarta será conduzido por François Letexier, árbitro francês da Uefa. Será a quinta vez que ele apita um jogo do Real Madrid, que perdeu em apenas uma oportunidade. A única derrota aconteceu na atual temporada, ainda na fase de liga, contra o Liverpool. Antes, o Real venceu duas e empatou uma com Letexier no apito.

Olhando para o outro lado do duelo, será o primeiro jogo que Letexier apita do Arsenal na carreira. Entre os principais clubes da Inglaterra, o árbitro conduziu partidas de Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Brighton. O francês também apitou jogos da seleção inglesa.

O jogo de ida foi apitado por Irfan Peljto, da Bósnia. Mesmo sendo um duelo movimentado de ponta a ponta, nenhuma polêmica aconteceu ao longo dos 90 minutos. Foram três cartões amarelos distribuídos pelo árbitro, sendo dois para Eduardo Camavinga, do Real Madrid, que foi expulso.

Veja o retrospecto do Real Madrid com o árbitro da partida de quarta-feira 📣

Partida Temporada Liverpool 2 x 0 Real Madrid 2024/25 Real Madrid 3 x 3 Manchester City 2023/24 Real Madrid 4 x 2 Napoli 2023/24 Real Madrid 2 x 0 Chelsea 2022/23

Real Madrid x Arsenal: data, horário e onde assistir

Valverde em disputa de bola no jogo entre Real Madrid e Arsenal pela Champions (Foto: Pedro Castillo y Antonio Villalba/Real Madrid)

Em busca do milagre, o Real Madrid recebe o Arsenal nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões. A partida será transmitida de forma exclusiva pela "MAX". Você pode acompanhar em tempo real pelo Lance!.