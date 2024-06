Real Madrid se aproxima de acordo com promessa da América do Sul

(Foto: Divulgação/Real Madrid)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 14:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Leão no mercado, o Real Madrid segue no mercado sul-americano. Após fechar com Endrick, o novo foco dos Merengues está na Argentina, mais especificamente no meia Francco Mastantuono, do River Plate. Aos 16 anos, a jovem promessa já soma 18 partidas pelo River Plate.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

(Foto: Divulgação/Real Madrid)

Cláusula milionária

Quem está ajudando o Real Madrid na negociação é Santiago Solari, que vestiu tanto a camisa dos Blancos, quanto dos Milionários. Atualmente, a cláusula de Mastantuono é de 45 milhões de euros, mas ele tem uma vantagem em relação a jovens da mesma idade: caso contratado, já pode jogar imediatamente, por conta de seu passaporte italiano.

Apesar das sondagens, o vice-presidente do River Ignácio Villarroel afirmou que não existem propostas concretas pelo atleta.

Não temos ofertas concretas e o melhor que podemos fazer é cuidar dele. É um menino apenas — Comentou Villarroel.

Quem é o possível novo jovem craque do Real Madrid?

Mastantuono tem apenas 16 anos e está se tornando uma peça fundamental em um clube como o River Plate, que luta por tudo e que em 2025 representará a Argentina no Mundial de Clubes. "Nossa intenção é aproveitar o Franco por um tempo. Sabemos que a base do River, como foi demonstrado no Catar, produz talentos e que muitos jogadores acabam saindo, mas temos o compromisso com o Mundial pela frente e queremos formar uma equipe competitiva."