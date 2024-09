Real Madrid renova com peça fundamental da Champions League

Real Madrid venceu seu 15° troféu da Champions League (Foto: Adrian DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 15:09 • Madri (ESP)

Depois de uma série de especulações nos bastidores, o Real Madrid bateu o martelo e acertou a renovação do goleiro Andriy Lunin. Segundo o jornal espanhol "Marca", o clube e o jogador já chegaram a um acordo para estender o vínculo que se encerra ao fim da atual temporada.

Durante o período da Eurocopa, o ucraniano chegou a deixar em dúvida seu futuro nos Merengues. Em busca de mais minutos, o arqueiro havia recusado a primeira oferta de renovação com os Merengues, fazendo os espanhóis cogitaram vendê-lo por 30 milhões de euros (cerca de R$180 milhões).

Aos 25 anos, Lunin chegou ao Real Madrid em 2020/21, e contribuiu com grandes atuações na última temporada. Com as graves lesões de Thibaut Courtois, ele ganhou a disputa com Kepa Arrizabalaga para tomar conta da posição.

Em 2023/24, ele se destacou em partidas decisivas do mata-mata da Champions League, e havia dúvidas da titularidade na grande decisão com o retorno de Courtois. No fim, o belga foi escalado para defender a meta madrilenha.