Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 09:59 • Barcelona (ESP)

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou a saída de Xavi em reunião com diretores do clube nesta sexta-feira (24), após reviravoltas nos bastidores e o treinador espanhol ter mudado de decisão em 24 de abril, afirmando que seguiria no cargo técnico dos Culés até o fim da temporada 2024/25.

Por conta dos problemas financeiro dos catalães, Xavi deixou claro que teriam problemas para contratar novos reforços, inclusive, precisando encerrar o ciclo de alguns jogadores, como Vitor Roque. A declaração deixou o mandatário irritado, o que causou a demissão do lendário camisa 6.

O ex-jogador, que será substituído pelo alemão Hansi Flick, que está sem trabalhar desde setembro do ano passado, fará seu último jogo como comandante da equipe blaugrana no domingo, contra o Sevilla, pela rodada final da La Liga.

Xavi chegou ao Barcelona em novembro de 2021, substituindo o holandês Ronald Koeman, e tem 141 jogos como técnico do Barcelona, com aproveitamento de 62,68%. A diretoria avaliou que o desempenho da equipe ainda está abaixo do esperado, principalmente em comparação ao rival, Real Madrid que disputará mais uma final de Champions League no dia 1° de junho, contra o Borussia Dortmund.

- O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou nesta tarde a Xavi Hernández que não continuará como técnico do time principal na temporada 2024/25. O Barcelona agradece a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que se soma a uma carreira inigualável como jogador e capitão da equipe, e lhe deseja toda a sorte do mundo - declarou o Barcelona, em comunicado oficial.