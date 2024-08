(Foto: Divulgação/Al-Nassr)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 09:05 • Rio de Janeiro • Atualizada em 09/08/2024 - 10:17

O Real Madrid encontrou um novo nome para reforçar sua defesa. Aymeric Laporte, zagueiro do Al-Nassr e companheiro de Cristiano Ronaldo no futebol saudita, virou alvo do clube espanhol após o aval do técnico Carlo Ancelotti.

O zagueiro ex-Manchester City, recém-campeão da Eurocopa com a Espanha, tem contrato de mais dois anos com a equipe de Riade, mas seu empresário negocia a saída imediata. A motivação para a atitude foi por conta da insatisfação do defensor de atuar na Arábia Saudita, visto que foi um dos primeiros jogadores estrangeiros a se manifestar negativamente sobre a vida no país.

Segundo informações do jornal espanhol 'As', o Real Madrid não deseja investir na transferência de um jogador de 30 anos, por isso a estratégia é Laporte conseguir a liberação.

Por outro lado, ainda de acordo com o diário, o Al-Nassr não deseja se desfazer de seu zagueiro sem uma compensação financeira, especialmente porque eles desembolsaram 27 milhões de euros para contratá-lo do Manchester City.

Em turnê nos Estados Unidos para os amistosos de pré-temporada, o Real Madrid se prepara para estrear no Campeonato Espanhol na próxima quarta-feira (14). Mbappé e Endrick foram os dois grandes reforços dos Blancos até aqui.