O Real Madrid teve mais trabalho do que imaginava ao enfrentar o Almería, último colocado da La Liga. Em pleno Santiago Bernabéu, os donos da casa viram os visitantes abrirem 2 a 0 no placar ainda no primeio tempo. Na segunda etapa, os merengues voltaram mais alertas e com a força de sua torcida, encurralaram o time "rojiblanco" na defesa. O primeiro gol madridista saiu com um pênalti convertido por Bellingham - considerado o melhor do jogo. Já o empate aconteceu no lance mais polêmico dos 90 minutos, o toque de ombro de Vini Júnior - os jogadores do Almería alegaram que o brasileiro desviou com o braço. Minutos antes, o árbitro havia anulado um gol dos visitantes, por marcar falta na origem da jogada. Nos acréscimos, Carvajal deu números finais ao placar após passe de cabeça de Bellingham.