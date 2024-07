Manchester United dá chapéu no Real Madrid e fica muito próximo de assinar com francês

Erik ten Hag comanda a reformulação no elenco dos Red Devils. Foto: AFP







18/07/2024

O Manchester United está muito próximo de anunciar a contratação de um dos jovens mais cobiçados na janela de transferências europeia: Leny Yoro, do Lille. O zagueiro, que protagonizou uma extensa novela com o Real Madrid, deve ter seu destino definido nos próximos dias, e para a surpresa geral, deve ser longe da Espanha. Ele realizou exames médicos na Inglaterra nesta quarta-feira.

A novela é anterior à abertura do mercado de transferências: o contrato do francês vai até junho do ano que vem e os Blancos estavam cozinhando a negociação. Em Madrid, Yoro só chegaria por um valor entre 20 e 25 milhões de euros, ou de graça, ao final do vínculo com o Lille.

Porém, faltou combinar com a diretoria dos Dogues. Nas últimas semanas, o Manchester United enviou uma proposta que pode chegar a 63 milhões de libras, considerada irrecusável pelo presidente do clube francês. O imbróglio seguiu por alguns dias, afinal, a vontade de Yoro era se juntar ao Real Madrid.

A falta de ações merengue foi ponto crucial nas negociações, visto que o clube poderia ter aumentado a proposta após o contato dos Red Devils, mas achou os valores muito altos para um jogador com contrato próximo de expirar.

Do outro lado, valeu a pressão do Manchester United: nos próximos dias, o clube deve assinar um vínculo de cinco anos com um dos defensores mais promissores da atualidade. Antes convencido de atuar em Madrid, Yoro parece tranquilo com a ideia de atuar na Premier League, de acordo com o jornal espanhol MARCA.