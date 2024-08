Reação de Endrick em jogo do Real Madrid chama a atenção na Espanha

Foto: Quinn Harris/AFP







Publicada em 01/08/2024

Recém integrado ao elenco do Real Madrid, Endrick estreou pelo clube nesta quarta-feira (31), contra o Milan, em um jogo amistoso. Além da boa atuação, outra atitude do jovem chamou a atenção dos torcedores do Real.

Empenho recompensador

Aos 11 minutos, Endrick recebeu de Brahim Diaz e chutou, mas o goleiro defendeu. Após o lance, o jovem se irritou bastante e deu vários tapas na própria cabeça, reclamando da finalização, demonstrando decepção e auto cobrança. No 'Marca', a atitude foi descrita como uma clara demonstração de que o atleta exige muito de si mesmo.

Atuação de Endrick contra o Milan

O Real Madrid iniciou seus trabalhos de pré-temporada, disputada nos Estados Unidos, no jogo contra o Milan. Além de marcar o primeiro jogo preparatório para 2024/25 dos Merengues, Endrick teve sua estreia vestindo a camisa do clube espanhol.

O atacante brasileiro estreou como titular do Real, atuando por 45 minutos no amistoso. Porém, os italianos venceram a partida por 1 a 0, com gol de Samu Chukwueze, e a equipe de Carlo Ancelotti não atingiu a meta rossonera.

Apesar do resultado negativo, Endrick se movimentou, buscou jogo e mostrou entrosamento junto aos novos companheiros. No entanto, seu desempenho rendeu elogios do treinador italiano, que destacou as características que o impressionaram no atleta.

- O que vejo é que tem algo especial. É muito rápido, muito potente em espaço reduzido. É capaz de chegar na velocidade máxima com muito pouco espaço. - falou Ancelotti, sobre o ex-Palmeiras.

- É muito habilidoso para se desmarcar. A qualidade que tem… É um grande talento. É bastante raro ver um jogador ver um jogador com esses tipos de características. - completou.

O comandante do Real Madrid também disse que será necessário tempo para incluir os novos jogadores, como Endrick e Mbappé, no ritmo e rotina do clube. O próximo confronto dos Blancos na turnê de amistosos no país americano será contra o Barcelona, no El Clásico, no próximo sábado (3), às 20h (de Brasília).