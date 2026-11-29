Destaque do Barcelona, o brasileiro Raphinha mira o recorde de gols de Cristiano Ronaldo em uma única edição do Campeonato Espanhol. Após 14 rodadas da La Liga, o camisa 11 soma 18 gols na competição e é o artilheiro isolado da competição.

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Caso mantenha a média de gols marcados até o fim do Campeonato Espanhol, Raphinha chegaria ao fim da 38ª rodada com 48 gols marcados. Em 2014/2015, Cristiano Ronaldo balançou as redes 48 vezes com a camisa do Real Madrid em sua temporada mais artilheira na La Liga.

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A marca de Cristiano Ronaldo só fica atrás de Lionel Messi, que marcou 50 gols na temporada 2011/2012. Atualmente, Raphinha tem a chance de alcançar a lenda argentina do Barcelona, mas precisaria elevar a média de gols nas próximas rodadas do Campeonato Espanhol.

Na atual edição da La Liga, Raphinha só não participou do confronto com o Getafe por conta de uma lesão muscular. O brasileiro busca se ver livre dos problemas para seguir sendo protagonista do Barcelona e, quem sabe, brigar pela Bola de Ouro em 2027.

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Raphinha iguala feito de Luis Suárez e Di Stéfano

Neste domingo (29), Raphinha marcou três gols na goleada do Barcelona por 5 a 1 sobre o Deportivo La Coruña, pela 14ª rodada da La Liga. O brasileiro balançou as redes com tentos de cabeça, perna direita e perna esquerda.

E Raphinha igualou os feitos de Luis Suárez (2016) e Di Stéfano (1957) com três hat-tricks "consecutivos" em uma única edição da La Liga. Não foram três partidas seguidas com hat-tricks do brasileiro, mas sem que houvesse outro atleta a conseguir tal marca entre uma das vezes em que o camisa 11 balançou as redes três vezes em um mesmo jogo do Campeonato Espanhol.

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Apenas Cristiano Ronaldo conseguiu quatro hat-tricks consecutivos no Campeonato Espanhol, em 2015. Justamente na temporada em que o português marcou os 48 gols e se tornou o 2º maior artilheiro em uma única edição do torneio.

Raphinha comemora gol do Barcelona sobre o Deportivo La Coruña, pela La Liga (Foto: Miguel Riopa/AFP)

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