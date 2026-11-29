Raphinha mira recorde de Cristiano Ronaldo no Campeonato Espanhol
Brasileiro é o grande nome do Barcelona e artilheiro da La Liga
Destaque do Barcelona, o brasileiro Raphinha mira o recorde de gols de Cristiano Ronaldo em uma única edição do Campeonato Espanhol. Após 14 rodadas da La Liga, o camisa 11 soma 18 gols na competição e é o artilheiro isolado da competição.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Caso mantenha a média de gols marcados até o fim do Campeonato Espanhol, Raphinha chegaria ao fim da 38ª rodada com 48 gols marcados. Em 2014/2015, Cristiano Ronaldo balançou as redes 48 vezes com a camisa do Real Madrid em sua temporada mais artilheira na La Liga.
A marca de Cristiano Ronaldo só fica atrás de Lionel Messi, que marcou 50 gols na temporada 2011/2012. Atualmente, Raphinha tem a chance de alcançar a lenda argentina do Barcelona, mas precisaria elevar a média de gols nas próximas rodadas do Campeonato Espanhol.
Na atual edição da La Liga, Raphinha só não participou do confronto com o Getafe por conta de uma lesão muscular. O brasileiro busca se ver livre dos problemas para seguir sendo protagonista do Barcelona e, quem sabe, brigar pela Bola de Ouro em 2027.
Raphinha iguala feito de Luis Suárez e Di Stéfano
Neste domingo (29), Raphinha marcou três gols na goleada do Barcelona por 5 a 1 sobre o Deportivo La Coruña, pela 14ª rodada da La Liga. O brasileiro balançou as redes com tentos de cabeça, perna direita e perna esquerda.
E Raphinha igualou os feitos de Luis Suárez (2016) e Di Stéfano (1957) com três hat-tricks "consecutivos" em uma única edição da La Liga. Não foram três partidas seguidas com hat-tricks do brasileiro, mas sem que houvesse outro atleta a conseguir tal marca entre uma das vezes em que o camisa 11 balançou as redes três vezes em um mesmo jogo do Campeonato Espanhol.
Apenas Cristiano Ronaldo conseguiu quatro hat-tricks consecutivos no Campeonato Espanhol, em 2015. Justamente na temporada em que o português marcou os 48 gols e se tornou o 2º maior artilheiro em uma única edição do torneio.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Arsenal empata com Manchester City e segue na liderança da Premier League
Gunners mantém vantagem de seis pontos para os vice-líderes
Raphinha brilha, Barcelona goleia La Coruña e abre vantagem sobre o Real Madrid
Brasileiro marca dois gols e chega a 17 tentos na La Liga
Mourinho sai em defesa de Vini Jr após vaias no Bernabéu
Treinador merengue assume culpa de derrota para o Alavés
Algoz do Flamengo, Muslera se aposenta após derrota na Libertadores
Aos 40 anos, Muslera não volta para a próxima temporada com o Estudiantes
Atuação de João Gomes, ex-Flamengo, vira assunto na Inglaterra: 'Maravilhoso'
Jogador trocou de clube nesta temporada
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo — domingo (29/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Ídolo histórico do Palmeiras celebra título nas redes sociais
Sosa foi o autor do gol que deu o título ao Verdão
Fala de Leila Pereira viraliza entre torcedores do Palmeiras
Sosa foi o autor do gol da vitória Alviverde
Lyon x Monaco: onde assistir, horário e escalações
Olympique Lyonnais x Monaco: pela 12ª rodada da Ligue 1 2026/2027.
Palmeiras manda recado a Flamengo após título da Libertadores
Sosa foi o autor do gol do título do Verdão
Europeus destacam vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Histórico'
Jornais internacionais exaltam feito do técnico Abel Ferreira
Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Manchester City: pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027.
Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais
Bellingham é expulso, e Real Madrid perde para o Alavés na La Liga
Merengues podem ver Barcelona abrir vantagem na liderança
Torcedores detonam show do intervalo em Palmeiras x Estudiantes
Artista foi duramente criticado nas redes sociais
La Coruña x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
Deportivo La Coruña x Barcelona: pela 14ª rodada da La Liga 2026/2027.
Gol do Palmeiras contra o Estudiantes movimenta torcedores
Até o momento, Palmeiras está sendo campeão da Libertadores
Nico Paz é alvo de gigante da Premier League no mercado
Craque do Como e da Argentina se destaca no cenário europeu
Everton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações
Everton x Liverpool: pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027.