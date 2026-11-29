Arsenal empata com Manchester City e segue na liderança da Premier League
Gunners mantém vantagem de seis pontos para os vice-líderes
Arsenal e Manchester City empataram em 2 a 2, pela 12ª rodada da Premier League, neste domingo (29), no Emirates Stadium. Na etapa inicial, Haaland abriu o placar, mas Havertz deixou tudo igual antes do intervalo. No segundo tempo, Enzo Fernández voltou a colocar os visitantes em vantagem, mas Timber igualou o marcador e deu números finais ao confronto.
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No primeiro tempo, o Arsenal começou melhor, mas o Manchester City igualou as ações. Nos minutos iniciais, Tzolis foi acionado pelo lado esquerdo da área e tocou para Havertz estufar as redes, mas o grego foi flagrado em impedimento no início da jogada. Em outra chegada, Timber fez boa jogada pelo lado direito e finalizou para boa defesa de Donnarumma. Em uma chance da entrada da área, Madueke bateu rasteiro e obrigou o goleiro italiano a fazer boa defesa. Mas aos 33 minutos, Gvardiol fez grande jogada pelo lado esquerdo, encontrou Haaland, que finalizou de perna direita para abrir o placar para os visitantes. Mas aos 39 minutos, Mikel Merino recebeu um cruzamento na área, escorou de cabeça para o meio e Havertz apareceu para estufar as redes e deixar tudo igual antes do intervalo.
No segundo tempo, o Manchester City abriu o placar cedo contra o Arsenal para recolocar os visitantes em vantagem. Aos dois minutos, Enzo Fernández recebeu um lindo passe de Bouaddi, e o argentino tocou por baixo de Raya para estufar as redes. Na bola parada, os Gunners quase chegaram ao empate após um desvio contra de Matheus Nunes em escanteio cobrado por Odegaard em que Donnarumma fez grande defesa para impedir o gol. Na sequência, Gyokeres recebeu um cruzamento de Madueke, mas a cabeçada do sueco beijou a trave. Em uma chance da entrada da área, Bruno Guimarães chutou com desvio em Bouaddi, a bola quase encobriu Donnarumma, mas o goleiro se recuperou e mandou para escanteio. E aos 38 minutos, Eze cobrou um escanteio na área, Donnarumma saiu muito mal do gol e Timber colocou de quadril para o fundo das redes para deixar tudo igual.
✅ Ficha técnica
Arsenal 🆚 Manchester City
Premier League - 12ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 29 de novembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
🥅 Gols: Haaland, 33'/1ºT (0-1); Havertz, 39'/1ºT (1-1); Enzo Fernández, 2'/2ºT (1-2); Timber, 38'/2ºT (2-2).
🟨 Cartões amarelos: Calafiori, Merino, Bruno Guimarães e Timber (ARS); Enzo Fernández, Ndiaye, Donnarumma e Guehi (MCI).
🟥 Cartões vermelhos: -
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori (Hincapie); Bruno Guimarães, Merino (Lewis-Skelly) e Odegaard (Eze); Madueke (Dowman), Havertz e Tzolis (Gyokeres).
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e Gvardiol; Bouaddi, Anderson e Enzo Fernández (O'Reilly); Ndiaye, Haaland e Doku (Foden).
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