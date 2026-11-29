Técnico do Real Madrid, José Mourinho saiu em defesa de Vini Jr após as vaias direcionadas ao brasileiro no Santiago Bernabéu. O camisa sete foi um dos principais alvos durante a derrota da equipe merengue por 2 a 1 para o Alavés.

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- Minha sensação é de que quando o Real Madrid perde, essa é a grande história. Tem que se falar até quarta-feira. O Real Madrid perdeu, jogou mal, o técnico se equivocou... há tantas coisas para serem faladas e não precisa inventar que o Arda (Güler) saiu chateado, que o Vinicius foi vaiado, que eu fui vaiado. Não precisa de histórias. Se dedicam a analisar nossa derrota. Vini esteve como todo o time, fomos iguais. Não acredito que um jogador tenha sido melhor do que outro e a culpa é do treinador.

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Titular durante todo o jogo, Vini Jr teve uma grande oportunidade de gol no início da partida ao ser servido na área por Mbappé. No entanto, a finalização chapada do brasileiro parou em grande defesa do goleiro Sivera quando o confronto ainda estava empatado em 0 a 0.

No duelo, Vini Jr foi titular após duas boas partidas em sequência contra Celta de Vigo e PSV, onde foi importante na construção dos dois últimos triunfos da equipe merengue. Com a derrota, o Real Madrid encerrou uma sequência de 10 jogos de invencibilidade e pode ver o Barcelona abrir vantagem no topo da La Liga.

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