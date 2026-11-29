Mourinho sai em defesa de Vini Jr após vaias no Bernabéu
Treinador merengue assume culpa de derrota para o Alavés
Técnico do Real Madrid, José Mourinho saiu em defesa de Vini Jr após as vaias direcionadas ao brasileiro no Santiago Bernabéu. O camisa sete foi um dos principais alvos durante a derrota da equipe merengue por 2 a 1 para o Alavés.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
- Minha sensação é de que quando o Real Madrid perde, essa é a grande história. Tem que se falar até quarta-feira. O Real Madrid perdeu, jogou mal, o técnico se equivocou... há tantas coisas para serem faladas e não precisa inventar que o Arda (Güler) saiu chateado, que o Vinicius foi vaiado, que eu fui vaiado. Não precisa de histórias. Se dedicam a analisar nossa derrota. Vini esteve como todo o time, fomos iguais. Não acredito que um jogador tenha sido melhor do que outro e a culpa é do treinador.
Titular durante todo o jogo, Vini Jr teve uma grande oportunidade de gol no início da partida ao ser servido na área por Mbappé. No entanto, a finalização chapada do brasileiro parou em grande defesa do goleiro Sivera quando o confronto ainda estava empatado em 0 a 0.
No duelo, Vini Jr foi titular após duas boas partidas em sequência contra Celta de Vigo e PSV, onde foi importante na construção dos dois últimos triunfos da equipe merengue. Com a derrota, o Real Madrid encerrou uma sequência de 10 jogos de invencibilidade e pode ver o Barcelona abrir vantagem no topo da La Liga.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Algoz do Flamengo, Muslera se aposenta após derrota na Libertadores
Aos 40 anos, Muslera não volta para a próxima temporada com o Estudiantes
Atuação de João Gomes, ex-Flamengo, vira assunto na Inglaterra: 'Maravilhoso'
Jogador trocou de clube nesta temporada
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo — domingo (29/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Ídolo histórico do Palmeiras celebra título nas redes sociais
Sosa foi o autor do gol que deu o título ao Verdão
Fala de Leila Pereira viraliza entre torcedores do Palmeiras
Sosa foi o autor do gol da vitória Alviverde
Lyon x Monaco: onde assistir, horário e escalações
Olympique Lyonnais x Monaco: pela 12ª rodada da Ligue 1 2026/2027.
Palmeiras manda recado a Flamengo após título da Libertadores
Sosa foi o autor do gol do título do Verdão
Europeus destacam vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Histórico'
Jornais internacionais exaltam feito do técnico Abel Ferreira
Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Manchester City: pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027.
Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais
Bellingham é expulso, e Real Madrid perde para o Alavés na La Liga
Merengues podem ver Barcelona abrir vantagem na liderança
Torcedores detonam show do intervalo em Palmeiras x Estudiantes
Artista foi duramente criticado nas redes sociais
La Coruña x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
Deportivo La Coruña x Barcelona: pela 14ª rodada da La Liga 2026/2027.
Gol do Palmeiras contra o Estudiantes movimenta torcedores
Até o momento, Palmeiras está sendo campeão da Libertadores
Nico Paz é alvo de gigante da Premier League no mercado
Craque do Como e da Argentina se destaca no cenário europeu
Everton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações
Everton x Liverpool: pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027.
Polêmica em Palmeiras x Estudiantes irrita torcedores: 'Começou'
Lance polêmico aconteceu aos sete minutos de jogo
Real Madrid anuncia renovação de contrato com Brahim Díaz
Atleta é vice-líder em assistência na Champions League
Guardiola abre o jogo sobre possível volta ao Barcelona
Ex-treinador do Manchester City tira ano sabático e está sem trabalho