Raphinha brilha, Barcelona goleia La Coruña e abre vantagem sobre o Real Madrid
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Fora de casa, o Barcelona goleou o Deportivo La Coruña por 5 a 1, neste domingo (29), pela 14ª rodada da La Liga. Na etapa inicial, Yamal abriu o placar, Aubameyang diminuiu o marcador, mas Dani Olmo deu vantagem aos culés antes do intervalo. No segundo tempo, Raphinha balançou as redes três vezes para decretar o triunfo.
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No primeiro tempo, o Barcelona levou uma vantagem mínima para o intervalo sobre o La Coruña. No primeiro minuto, Yamal foi acionado pelo lado direito, finalizou sem força, mas Olmo enganou um goleiro com um corta-luz e a bola morreu lentamente no fundo das redes. Os mandantes responderam aos oito minutos com Aubameyang aproveitando um erro bizarro de Cubarsí e encobrindo Joan García para marcar um belo gol e deixar tudo igual. Na sequência, o Deportivo teve a chance de virar com Nsongo recebendo um cruzamento na área e cabeceando cruzado, mas Joan García fez grande defesa. E aos 19 minutos, Gordon fez boa jogada pela esquerda, cruzou, Dani Olmo se antecipou e testou para marcar o segundo gol do Barça na partida.
Na volta do intervalo, o Barcelona não demorou para ampliar o marcador sobre o La Coruña. Aos quatro minutos, Yamal levantou uma bola na área, e Raphinha cabeceou no cantinho para fazer o terceiro de sua equipe. Na sequência, Yamal chegou a marcar um belo gol, mas foi anulado por impedimento marcado com o auxílio do VAR. No fim, Gordon fez boa jogada pelo lado esquerdo da área, driblou um marcador e finalizou rasteiro para boa defesa de Román. E aos 37 minutos, Raphinha aproveitou um chute mascado de Gordon, dominou de coxa e bateu de perna direita para balançar as redes mais uma vez. E nos acréscimos, Yamal foi acionado na área, limpou a marcação e tocou para Raphinha chegar a bola de carrinho para o fundo das redes e marcar seu hat-trick.
✅ Ficha técnica
Deportivo La Coruña 🆚 Barcelona
La Liga - 14ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 29 de novembro de 2026, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Riazor, Corunha (ESP)
🥅 Gols: Yamal, 1'/1ºT (0-1); Aubameyang, 8'/1ºT (1-1); Olmo, 19'/1ºT (1-2); Raphinha, 4'/2ºT (1-3); Raphinha, 37'/2ºT (1-4); Raphinha, 46'/2ºT (1-5).
🟨 Cartões amarelos: Quagliata (DEP); Yamal (BAR).
🟥 Cartões vermelhos: -
Deportivo La Coruña (Técnico: Antonio Hidalgo)
Román; Altimira, Loureiro e Giménez; Mella, Amatucci (Villares), Casadó (Cruz), Hernández (Soriano) e Quagliata (Traoré); Nsongo (Eddahchouri) e Aubameyang.
Barcelona (Técnico: Hansi-Flick)
Joan García; Eric García (Koundé), Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo (Gavi); De Jong (Christensen), Pedri, Olmo (Rodri); Yamal, Raphinha e Gordon (Adeyemi).
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