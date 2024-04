Samuel Lino marca, e Atlético de Madrid vence Borussia Dortmund pelas quartas da Champions League

Samuel Lino marcou o segundo gol do Atlético de Madrid diante do Borussia Dortmund (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 18:08 • Madri (ESP)

O Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1 no Estádio Cívitas Metropolitano pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League. Os gols do jogo foram marcados por De Paul, aos quatro minutos, e Samuel Lino, aos 32 minutos de jogo, para o clube colchonero; Haller diminuiu para os alemães, aos 36 da segunda etapa.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O Atlético de Madrid foi dominante durante quase todo o primeiro tempo e abriu 2 a 0 no placar, mas o Borussia Dortmund se recuperou na segunda etapa, diminuiu e chegou a acertar a trave dos espanhois duas vezes na reta final do segundo tempo.

⚽ COMO FOI O JOGO?

Já nos primeiros minutos de jogo, o time colchonero mostrou quem daria as cartas no jogo, inicialmente com um belo contra-ataque que a bola foi invertida de um lado para o outro do campo.

No lance seguinte, De Paul abriu o placar se aproveitando de uma falha grotesca na saída de bola do Dortmund: Kobel passou a bola sem força para o meio e Adeyemi, de costas, perdeu a bola na entrada da área; a bola sobrou no pé do argentino do Atlético, que finalizou com o gol aberto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com vantagem no placar, a equipe de Simeone manteve a pressão sobre os alemães, mas só conseguiu ampliar o placar aos 32 minutos, pelos pés do brasileiro Samuel Lino, que recebeu livre pelo lado esquerdo e finalizou colocado, no canto de Kobel.

Atlético de Madrid e Borussia Dortmund alternaram o domínio do jogo pela Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

A partir daí, o Borussia passou a dominar a posse de bola, mas não conseguiu criar chances de gol, ao menos até os 30 minutos do segundo tempo. O Atlético de Madrid, por sua vez, se fechou com uma linha de cinco defensores e utilizou os contra-ataques como principal arma para tentar matar o confronto.

Na reta final do jogo, o Borussia passou a criar chances perigosas na base das jogadas individuais. Aos 35 do segundo tempo, Haller diminuiu após receber passe enfiado no meio da defesa do Atlético, dominar e finalizar forte no canto de Oblak. Depois do gol, o Borussia ainda acertou a trave duas vezes, mas o placar permaneceu o mesmo.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Dortmund volta a campo no sábado (13), às 10h30 (hora de Brasília) pela Bundesliga. Do outro lado, o Atlético de Madrid recebe o Girona, também no sábado, às 9h (hora de Brasília) por La Liga. O duelo de volta entre Borussia Dortmund e Atlético de Madrid está marcado para a próxima terça-feira (16), às 16h (hora de Brasília).