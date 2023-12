⚽ COMO FOI O JOGO?

Os gols só vieram a acontecer no segundo tempo do embate, apesar de uma primeira etapa movimentada. O Barça saiu na frente aos dez minutos: Raphinha tabelou com De Jong e recebeu na área pelo alto, deixando João Félix na cara do gol para marcar. 15 minutos depois, veio a igualdade: Hugo Guillamón aproveitou vacilo da defesa blaugrana, ajeitou para a perna direita e bateu no ângulo, sem chances para Ter Stegen.