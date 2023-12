É possível dizer que o primeiro tempo da partida foi praticamente jogo de um time só. O Bilbao teve amplo domínio das ações, com 11 finalizações contra apenas duas do Atlético de Madrid nos 45 minutos iniciais. O time basco, inclusive, desperdiçou um pênalti cobrado pelo jovem meio-campista Sancet, que isolou a cobrança. Além disso, é importante destacar o desempenho do goleiro Oblak - o esloveno teve ao menos quatro defesas no primeiro tempo.