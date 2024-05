R$420 milhões: Chelsea e Manchester United entram na briga por destaque da Premier League

Chelsea e Manchester Unitem prometem briga por destaque do Campeonato Inglês (GLYN KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 13:16 • Londres (ING)

O fim da temporada 2023/24 está cada vez mais movimentando a janela de transferências europeia. A dupla Chelsea e Manchester United está determinada a disputar a contratação de Michael Olise, do Crystal Palace, por 65 milhões de libras (em torno de R$420 mi). A informação é do 'TeamTalk'.

Destaque da Premier League, o jogador deve ser negociado depois de alguns clubes demonstrarem interesse no início deste ano. A boa notícia é que o Crystal Palace está disposto a 'ignorar' a cláusula de rescisão e negociar o atacante por £50 milhões, desde que o valor restante, marcado em £15 mi, seja pago posteriormente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Chelsea enxerga em Olise uma oportunidade de ser substituto de Sterling, cotado para deixar o Stamford Bridge. Em janeiro, os Blues tentaram a contratação do jogador oferecendo £35 milhões, entretanto, a oferta foi negada.

Por outro lado, o Manchester United está empenhado em reformular o elenco devido à crise recente. Com Sancho e Antony perdendo espaço no time, podendo ser negociados, Olise ganharia destaque no ataque dos Red Devils.

Olise é um dos destaques da Premier League, com 10 gols (ADRIAN DENNIS / AFP)



➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

A flexibilidade do Crystal Palace em oferecer um valor inicial abaixo do valor total agrada ambas as equipes por conta do Fair Play Financeiro. Apesar disso, a dupla United e Chelsea pode, ainda, enfrentar concorrentes de peso.

Aos 22 anos, Olise está em sua terceira temporada com a camisa do Crystal Palace. Na atual, o atacante já marcou 10 gols e cinco assistências em 18 jogos. O contrato com os londrinos é válido até 2027.

FUT INTERNACIONAL