O Flamengo acompanha com atenção a possível transferência do volante João Gomes, do Wolverhampton, para o Atlético de Madrid. O clube carioca, que manteve uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta, pode ser beneficiado financeiramente caso a negociação entre os clubes europeus seja concretizada.

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João Gomes deve ser vendido ao Atlético de Madrid após rebaixamento do Wolverhampton (Foto: Reprodução)

A negociação entre ingleses e espanhóis gira em torno de 45 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual). O lucro do Flamengo virá de duas fontes:

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Direitos Econômicos: O clube manteve 10% de uma venda futura.

Mecanismo de Solidariedade: Como clube formador, o Fla tem direito a cerca de 3,5% do valor total da transação.

Somando as porcentagens, a expectativa é que o Rubro-Negro receba aproximadamente R$ 35 milhões.

Mesmo em uma temporada difícil para o Wolverhampton, o ex-Flamengo manteve o alto nível. João participou de 39 das 41 partidas oficiais do clube no ciclo 2025/26, anotando um gol e distribuindo três assistências. Desde que chegou à Europa, no início de 2023, o volante acumulou números sólidos: foram 128 partidas com a camisa do Wolves, 8 gols e 6 assistências.

Antes de os espanhóis avançarem, João Gomes já havia despertado o interesse do Napoli e do Manchester United, mas as negociações não prosperaram em janelas anteriores.

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