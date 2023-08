O goleiro Nick Marsman teve seu contrato com o Inter Miami encerrado. Em entrevista à "ESPN" em junho, o holandês de 32 anos havia contestado a contratação de Lionel Messi, afirmando que estava preocupado com a estrutura da equipe para receber o astro argentino. David Beckham, dono da franquia, não gostou dos comentários e optou por rescindir o vínculo do goleiro.