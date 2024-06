Quais treinadores podem assumir o Manchester United na próxima temporada?

Sir Jim Ratcliffe, dono do Manchester United, conduz negociações com potenciais nomes para o cargo. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 14:46 • Manchester (ING)

Após mais uma temporada abaixo das expectativas, o Manchester United vive um período de reformulação de elenco e da comissão técnica. Tudo indica que Erik ten Hag, atual treinador da equipe, terá sua demissão anunciada em breve e o dono do clube, Sir Jim Ratcliffe, já está conduzindo negociações com novos nomes para liderar a comissão técnica.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Treinador do Manchester United: o que se sabe?

Erik ten Hag pode estar vivendo seus dias finais sob contrato no Manchester United. De acordo com o Daily Mail, os Red Devils vão anunciar oficialmente a decisão sobre o futuro do holandês na próxima semana. Apesar de ainda não existir certeza sobre a demissão, o clube já passou a sondar outros candidatos ao cargo. Confira nomes ventilados pela imprensa e a situação atual de cada um:

1 - THOMAS TUCHEL

Demitido do Bayern de Munique, Thomas Tuchel foi entrevistado por Jim Ratcliffe na última semana e causou boa impressão. Entretanto, a atualização mais recente sobre o treinador, dada pelo jornalista Fabrizio Romano, é de que ele vai tirar férias e não deve aceitar o cargo no Old Traffford.

2 - ROBERTO DE ZERBI

Após ótimo trabalho no Brighton, o italiano está de saída do clube e avalia propostas para um novo destino. No decorrer da passagem na Inglaterra, De Zerbi recebeu contato de gigantes europeus, mas não foi liberado. Veículos ingleses e italianos tratam o Manchester United como um destino provável para o técnico de 45 anos.

Segundo o The Times, De Zerbi passou a ser considerado para o cargo recentemente. Já Alfredo Pedulla, jornalista da TV SportItalia, afirmou que trabalhar no Manchester United é o sonho do treinador.

Roberto de Zerbi foi nome fundamental na construção da identidade do futebol do Brighton. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

3 - GARETH SOUTHGATE

O atual comandante da seleção inglesa também é altamente cogitado para o cargo. As conversas, entretanto, estão dificultadas pela campanha da Inglaterra na Eurocopa, que se inicia no próximo dia 14. A informação foi apurada pelo portal Daily Mail.

Existe a possibilidade do treinador ser demitido da seleção em caso de fracasso na competição continental. A questão é que a quantidade de variáveis possíveis afasta um acordo imediato entre clube e treinador. O Manchester United teria que esperar para ver.

+ Manchester United define futuro de Jadon Sancho

4 - MAURICIO POCHETTINO

Após os rumores da demissão de ten Hag tomarem força, o ex-treinador do Chelsea foi uma das primeiras opções ventiladas pela imprensa. A associação entre clube e treinador acontece desde maio, mas ainda não ocorreu nenhuma confirmação de que os envolvidos avançaram na discussão sobre um futuro trabalho.