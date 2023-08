O topo da lista de maiores campeões da história do futebol é dividido entre Messi e Daniel Alves, ambos com 41 títulos. A dupla compartilha 23 troféus, por conta do período em que atuaram juntos no Barcelona, como seis edições do Campeonato Espanhol e três títulos de Uefa Champions League. Os dois se separaram em 2017, quando o lateral-direito brasileiro se juntou à Juventus. Desde janeiro de 2023, Daniel Alves está preso na Espanha após ser acusado de agressão sexual.