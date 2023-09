O Paris Saint-Germain recebe o Nice nesta sexta-feira (15), a partir das 16h (de Brasília) no Parc des Princes, em jogo válido pela 5ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês. No momento, o PSG ocupa a vice-liderança da competição com oito pontos, enquanto o Nice, com seis pontos, é o 8º colocado na tabela.