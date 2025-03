Pela Champions League, PSG e Liverpool se enfrentam em um dos jogos mais visadas da atual fase. As equipes duelam em partida válida pelas oitavas de finais da competição nesta quarta-feira (5). O jogo acontecerá no Parc des Princes, em Paris, na França. A bola rolará às 17h (de Brasília) e o confronto terá transmissão exclusiva da Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Paris Saint-Germain vive em grande fase na atual temporada. O clube não sabe o que é perder desde novembro de 2024, quando caiu para o Bayern de Munique na Champions League. Desde lá, o clube jogou 22 jogos e não perdeu nenhum. São quatro empates e 18 vitórias no período, inclusive uma goleada na Champions sobre o Brest.

continua após a publicidade

Jogadores do PSG comemoram gol contra o Brest, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League (Foto: Thibaud MORITZ / AFP)

➡️ Pitaco do Guffo: Quem é o favorito pra ganhar a Champions?

O Liverpool vem fazendo temporada sólida e é um dos times mais fortes na atual temporada. O clube terminou a fase de liga da Champions na liderança, além de ser líder isolado da Premier League. O time vem embalado para o confronto e não perde há cinco jogos. Sua derrota mais recente foi na Copa da Inglaterra, onde caiu para o lanterna da segunda divisão;

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X LIVERPOOL

OITAVAS DE FINAL - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris, na França

📺 Onde assistir: Max (streaming)

continua após a publicidade

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves e Doué; Lee Kang-In, Barcola e Gonçalo Ramos

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Gravenberch, MacAllister e Szoboszlai; Salah, Díaz e Jota