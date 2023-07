O QUE VEM POR AÍ?

A viagem ao Japão está sendo marcada pela ausência de Mbappé, que não quer renovar o contrato com o PSG e o presidente Nasser Al Khelaïfi afastou o jogador e integrou aos jogadores que não fazem mais parte dos planos do clube. No primeiro amistoso, contra o Le Havre, o Paris venceu por 2 a 0, com gols de Ekitiké e Mbappé. Ausente, Neymar deve estar em campo na partida contra o Al-Nassr.



