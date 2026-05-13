Manchester City vence Crystal Palace e se aproxima do Arsenal na Premier League
Equipe de Guardiola segue na briga pelo título do Campeonato Inglês
O Manchester City derrotou o Crystal Palace por 3 a 0, em jogo atrasado pela 31ª rodada da Premier League, nesta quarta-feira (13), no Etihad Stadium. Na etapa inicial, Semenyo e Marmoush estufaram as redes, enquanto Savinho também deixou sua marca no segundo tempo para a vitória da equipe de Pep Guardiola.
Com o resultado, o Manchester City chegou aos 77 pontos e cortou a diferença para o Arsenal, que segue na liderança com 79 pontos. No entanto, a equipe de Guardiola vira a chave e foca na decisão da FA Cup contra o Chelsea, neste sábado (16).
No primeiro minuto do jogo, o Crystal Palace assustou o Manchester City com Brennan Johnson sendo lançado pelo lado direito e tocando para Mateta empurrar a bola para o fundo das redes. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento no início da jogada. Em outra chance dos visitantes, o autor do gol anulado foi encontrado dentro da área e finalizou com desvio em Gvardiol, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Após muito estudo e domínio de posse, a equipe de Pep Guardiola abriu o placar aos 31 minutos com Semenyo sendo acionado com um passe de calcanhar de Foden e batendo cruzado para estufar as redes. Aos 39 minutos, Foden foi lançado na área e tocou para Marmoush, que girou em cima da marcação e chutou rasteiro para ampliar o marcador. Na reta final, Gvardiol recebeu um cruzamento na área e cabeceou para grande defesa de Henderson.
No segundo tempo, Manchester City e Crystal Palace diminuíram a intensidade, e a partida perdeu em emoção. Em uma chegada dos visitantes, Sarr foi acionado dentro da área, mas bateu sem muita força para defesa tranquila de Donnarumma. Mas aos 38 minutos, Chrki arrancou do campo de defesa té a entrada da da área e tocou para Savinho finalizar de canhota e estufar as redes para a equipe mandante.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
No início da partida, o Crystal Palace teve um gol anulado por conta de um impedimento muito ajustado de Brennan Johnson antes do camisa 11 dar um passe para o gol de Mateta. E na sequência, o centroavante francês teve a faca e o queijo na mão para abrir o placar, mas o desvio de Gvardiol foi capital para impedir que a bola fosse na direção do gol de Donnarumma. Lances que poderiam ter mudado o destino da partida, mas em que os visitantes pecaram nos detalhes.
Deu aula 🏅
Autor de duas assistências na etapa inicial, Phil Foden foi o grande protagonista do Manchester City na vitória sobre o Crystal Palace. O inglês tirou um passe da cartola para Semenyo abrir o placar, além de ter sido o garçom de Marmoush. Na reta final do primeiro tempo, o camisa 47 ainda colocou uma bola na cabeça de Gvardiol, que quase fez 3 a 0 para os mandantes. Em linhas gerais, Foden foi o principal articulador para fazer com que a equipe de Guardiola conquistasse os três pontos e seguisse na briga pelo título da Premier League.
Ficou abaixo 📉
Poupado por conta da final da FA Cup, Jeremy Doku entrou na segunda etapa, mas não conseguiu fazer a diferença em favor do Manchester City. O belga encontrou muita dificuldade para ganhar jogadas pelo lado esquerdo, foi desarmado em diversas oportunidades e não conseguia dar sequência ofensiva.
✅ Ficha técnica
Manchester City 🆚 Crystal Palace
Premier League - 31ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)
🥅 Gols: Semenyo, 31'/1°T (1-0); Marmoush, 39'/1ºT (2-0); Savinho, 38'/2ºT (3-0)
🟨 Cartões amarelos: Mitchell e Kamada (CRY)
🟥 Cartões vermelhos: -
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Gvardiol (Aké) e Ait-Nouri; Matheus Nunes (Doku), Bernardo Silva (Kovacic) e Foden (Stones); Savinho, Marmoush (Cherki) e Semenyo.
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Canvot, Lacroix e Richards; Muñoz (Clyne), Lerma, Hughes (Wharton) e Mitchell; Piño (Sarr), Mateta (Larsen) e Johnson (Kamada).
