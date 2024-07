PSG lança novo uniforme inspirado na Torre Eiffel; veja o vídeo

(Foto: Divulgação / PSG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 09:12 • Rio de Janeiro

O PSG lançou, na terça-feira (2), o seu segundo uniforme para a temporada 2024/25. O modelo de visitante, predominantemente branco, é inspirado na Torre Eiffel e homenageia as camisas utilizadas pelo clube nas temporadas 1990/91 e 1991/92.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nos detalhes da nova camisa, a gola redonda é branca, enquanto o punho direito é colorido em vermelho e o esquerdo em azul. Na nuca, a bandeira francesa é vista, de maneira estilizada.

De acordo com o clube, o uniforme apresenta a tecnologia 'Dri-FIT ADV' e foi projetada após longas pesquisas no laboratório da fornecedora Nike. Além disso, as listras azuis e vermelhas têm silhueta da torre que é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, e um dos principais de Paris e da França.

➡️ Ronald Koeman, técnico da Holanda, em classificação na Euro: ‘Se cairmos de nível, não chegaremos à final’

Com campanha frustante na última Champions League, o PSG retorna para a próxima temporada sem seu principal jogador e estrela do ataque, Kylian Mbappé, anunciado como novo reforço do Real Madrid.

Clube parisiense anuncia camisa de visitante para a temporada 2024/25 (Foto: Divulgação / PSG)

Lucas Beraldo, do PSG e Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / PSG)